Barbie | Ryan Gosling rivela che nel film Ken sarà in difficoltà

Ryan Gosling ha parlato del film Barbie rivelando che il personaggio di Ken starà vivendo una situazione difficile. Tra i protagonisti di Barbie, il progetto diretto da Greta Gerwig, ci sarà anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken. L'attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha parlato della parte che sta interpretando paragonandola a quella avuta in The Gray Man, in arrivo sugli schermi di Netflix il 22 luglio. Ryan Gosling, rispondendo a una domanda su Barbie, ha quindi sottolineato: "La vita di quel Ken penso sia persino più difficile di quella di Gray Man. Ken non ha soldi, non ha lavoro, non ha una macchina, non ha una casa. Sta affrontando alcuni problemi".

