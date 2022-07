Aperte le iscrizioni nei 53 Collegi universitari di merito in tutt' Italia

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 53, in 11 regioni, e ospitano attualmente oltre 4000 studenti in gamba, che non solo hanno superato una selezione, ma per conservare il posto devono essere in regola con gli studi e mantenere una buona media negli esami: sono idi(CCUM), che con i nuovi bandi di ammissione si preparano ad aprire le porte ad altri 1000 ragazzi e ragazze per l’anno accademico 2022/23. Per saperne di più, basta andare sul sito dei, poi su cerca il tuoo, scegliendo la città (in alcune, ad esempio Milano e Pavia, ce ne sono diversi), da lì entrare nel sito specifico e cercare le informazioni. Occhio alla scadenza dei nuovi bandi di ammissione: nella maggior parte dei casi lechiudono a fine agosto, ma alo di Milano, per ...