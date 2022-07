Adr e Chora media raccontano (via podcast) come si vola (Di giovedì 14 luglio 2022) La parola d’ordine è innovazione, anche se questa volta con una connotazione un po’ diversa. Più che inventare qualcosa di nuovo, il progetto di Aeroporti di Roma (AdR) mira a guardare da un punto di vista diverso e rinnovato qualcosa che già esiste: le start up. Saranno sei le storie delle realtà innovative presentate da Tuned, una nuova serie podcast promossa da AdR insieme a Chora media, per raccontare le storie e i percorsi di crescita che hanno fatto nascere le soluzioni del futuro, anche analizzando il percorso di ricerca che sta dietro a tali novità. Si tratta delle sei start up selezionate per partecipare a “Runway to the future”, il programma di accelerazione che si svolge nell’Innovation hub di AdR con l’obiettivo di supportare le imprese più giovani, raccontando i loro percorsi di innovazione e come nasce ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) La parola d’ordine è innovazione, anche se questa volta con una connotazione un po’ diversa. Più che inventare qualcosa di nuovo, il progetto di Aeroporti di Roma (AdR) mira a guardare da un punto di vista diverso e rinnovato qualcosa che già esiste: le start up. Saranno sei le storie delle realtà innovative presentate da Tuned, una nuova seriepromossa da AdR insieme a, per raccontare le storie e i percorsi di crescita che hanno fatto nascere le soluzioni del futuro, anche analizzando il percorso di ricerca che sta dietro a tali novità. Si tratta delle sei start up selezionate per partecipare a “Runway to the future”, il programma di accelerazione che si svolge nell’Innovation hub di AdR con l’obiettivo di supportare le imprese più giovani, raccontando i loro percorsi di innovazione enasce ...

