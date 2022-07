Wta Losanna 2022: il montepremi e il prize money (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Losanna 2022, torneo elvetico sulla terra rossa. Danielle Collins è la numero uno del seeding, seguita dalla padrona di casa Belinda Bencic. Ai nastri di partenza due giocatrici italiane, ovvero Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Il prize money totale dell’evento in questione corrisponde a 247mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta. montepremi WTA 250 Losanna 2022 PRIMO TURNO – € 2.200 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.065 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 5.000 (60 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ile ildel Wta 250 di, torneo elvetico sulla terra rossa. Danielle Collins è la numero uno del seeding, seguita dalla padrona di casa Belinda Bencic. Ai nastri di partenza due giocatrici italiane, ovvero Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 247mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta.WTA 250PRIMO TURNO – € 2.200 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.065 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 5.000 (60 ...

Pubblicità

livetennisit : WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Martina Trevisan a Budapest (LIVE) - OA_Sport : WTA Losanna 2022: Belinda Bencic ha qualche difficoltà, ma vince all'esordio. Clamorosa l'eliminazione di Danielle… - TennisWorldit : Atp/Wta Tour - Fognini e Sonego cadono a Bastad. Doppietta Italia a Budapest: Niente da fare per i due azzurri impe… - sportface2016 : #wtalausanne 2022: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 13 luglio - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per Parry ???? vs Bencic ????, ultimo match di giornata sul Campo Centrale del Wta 250 di Losanna -