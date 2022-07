Vacanze estive 2022: dovranno essere green ed economiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fare un viaggio indimenticabile e low cost è il desiderio di turisti e viaggiatori. Come si può organizzare una vacanza che sia sostenibile e alla portata di tutti? Proponiamo un po’ di idee, consigli e proposte per destreggiarvi tra le varie scelte per quest’estate 2022 in Italia e all’estero. Primo step: scegliere la meta per le Vacanze 2022 Dove si desidera andare? Ognuno ha una meta che sogna da tempo, è ora di prenderla in considerazione. Se questa, a causa del periodo di alta stagione o della grande affluenza, risulta essere inaccessibile, è consigliato cercare qualche destinazione limitrofa o meno battuta. Cercare mete meno battute e meno costose non vuol dire accontentarsi di destinazioni con meno fascino, ma semplicemente luoghi meno affollati, lontano dai giri del turismo di massa e quindi meno cari. Se si è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fare un viaggio indimenticabile e low cost è il desiderio di turisti e viaggiatori. Come si può organizzare una vacanza che sia sostenibile e alla portata di tutti? Proponiamo un po’ di idee, consigli e proposte per destreggiarvi tra le varie scelte per quest’estatein Italia e all’estero. Primo step: scegliere la meta per leDove si desidera andare? Ognuno ha una meta che sogna da tempo, è ora di prenderla in considerazione. Se questa, a causa del periodo di alta stagione o della grande affluenza, risultainaccessibile, è consigliato cercare qualche destinazione limitrofa o meno battuta. Cercare mete meno battute e meno costose non vuol dire accontentarsi di destinazioni con meno fascino, ma semplicemente luoghi meno affollati, lontano dai giri del turismo di massa e quindi meno cari. Se si è ...

