Uno degli orologi più rari e strabilianti di tutti i tempi verrà messo all' asta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel 1985, il motociclista Gaston Rahier, alto poco più di un metro e mezzo realizza in sella alla sua gigantesca BMX un’impresa sportiva di straordinario valore. Nonostante la comica sproporzione tra le sue dimensioni e il bestione che cavalcava, il campione riesce a vincere per il secondo anno consecutivo il famoso rally Parigi-Dakar. L'estenuante gara, lunga 6.200 miglia (quasi diecimila chilometri!) attraverso la Francia e il deserto africano, mette a dura prova i piloti che possono scegliere di guidare una moto o una serie di veicoli fuoristrada. Un percorso talmente massacrante che, solo pochi anni prima, l'impresa compiuta da Rahier veniva considerata virtualmente impossibile. Di conseguenza, il pilota si è guadagnato un premio all’altezza di una doppia vittoria sbalorditiva: uno speciale e di strabiliante fascino realizzato appositamente per la gara. Si ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Mosca punta il dito: 'Sull'orlo di uno scontro aperto tra potenze nucleari'. La portavoce del ministero degli Ester… - AndreaOrlandosp : Considero molto positivo che nell'agenda collegiale, non solo del @MinLavoro, sia entrato il tema della #precarietà… - SkyArte : .@Damonalbarn è il frontman dei #Blur, uno dei gruppi simbolo del BritPop. Ripercorriamo il suo percorso, che racco… - Frankf1842 : RT @mxrilebone: È un bene ricordare uno degli ultimi monologhi di Marco Mengoni a Le Iene ?? - Christianzu76 : Le autorità ????hanno avviato un procedimento penale contro Ilya #Yashin, un critico della guerra in #Ucraina e uno d… -

LoSpallino.com

... o almeno a rimuovere tutte le parti che vanno a coprire la batteria, come la moquette... " La riparabilità è praticamente a zero ", ha detto Cory Steuben,dei collaboratori di Munro: parole ...Gli inquirenti stanno verificando la posizione del suicida all'interno dell'OrdineAvvocati, ... il 49enne e l'amico nel processo avevano raccontato che l'imputato era entrato instudio ... Con Vicari se n'è andato uno degli ultimi pezzi di SPAL in serie A Il regista nato in Austria e cresciuto a Tricase racconta il mare della sua infanzia. Il suo posto preferito è Castro ...Dall'altro, i risultati degli esperimenti di genetica e biologia molecolare ci ... le terapie a bersaglio molecolare inducono nelle cellule tumorali la transizione a uno stato di letargo, rendendole ...