Ultime Notizie – Donetsk, terzo cittadino Usa in mano ai filo-russi (Di mercoledì 13 luglio 2022) C'è un terzo cittadino americano, Suedi Murekezi, in mano ai filo-russi a Donetsk, nell'Ucraina orientale. Lo denunciano gli amici e i familiari di Murekezi, 35 anni, sostenendo che l'uomo è stato catturato a giugno a Kherson, nell'Ucraina meridionale, dove viveva da oltre due anni. Ora Murekezi si trova nella stessa prigione dove sono detenuti altri due cittadini americani, Alexander Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh, catturati dalle forse russe il mese scorso. Il fratello Sele Murekezi ha detto di essere "estremamente preoccupato" perché l'uomo "è ovviamente in pericolo". A differenza di Drueke e Huynh, gli amici e la famiglia di Murekezi affermano che non ha partecipato ad alcun combattimento in Ucraina e si è trasferito nel paese circa quattro anni fa, trasferendosi a ...

