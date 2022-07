(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il tecnico dell’, Andrea, ha commentato la prestazione della sua squadra contro il: “Nonostante il coefficiente di difficoltà della partita non fosse alto, l’atteggiamentoe il nostroe mi hanno lasciatodi tutti, c’è tanta voglia di far bene, abbiamo iniziato col piede giusto”. Queste alcune sue parole, alle quali aggiunge: “è una fase di carico, anche di sovraccarico se vogliamo, ma da quando sono arrivato hogrande disponibilità dei ragazzi a faticare. Io credo che nella fatica, nel sudore, si formi l’identità di una squadra”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Udinese, Sottil dopo l’11-0 al #RapidLienz: “Soddisfatto dell’atteggiamento e del ritmo visto in campo” - UdineseTV : Rapid Lienz-Udinese, Sottil: “Bravi tutti. Nella fatica si fa la squadra” - - MonicaTox69 : Sottil post amichevole: 'Ho visto l'atteggiamento giusto' - il_cerno : @Udinese_1896 Sottil salva la panchina. ?? - Udinese_1896 : #LienzUdinese 0-7 53’ – Entra nel tabellino dei marcatori anche il turco Arslan: Tolgay concretizza una bellissima… -

SPORTFACE.IT

Lovric(3 - 5 - 2) Primo tempo: Padelli; Becao, Benkovic, Cocetta; Molina, Lovric, Walace, ...Arbitro: Schlacher M. di Lienz Assistenti: Grau - Schacher di Lienz Note: recupero 2' e 1' ...di Claudio Franceschini) LA PRIMA DIRapid Lienz , che si gioca in diretta alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio , è la prima amichevole estiva della squadra friulana: siamo nella ... Udinese, Sottil dopo l'11-0 al Rapid Lienz: "Soddisfatto dell'atteggiamento e del ritmo visto in campo" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Termina con un roboante 11-0 la prima uscita stagionale della nuova Udinese targata Andrea Sottil: nulla da fare per il Rapid Lienz ...