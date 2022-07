Traffico Roma del 13-07-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati non molto il Traffico registrato al momento sulla ritirare cittadina sulla raccordo anulare permangono però chiude in carreggiata interna dalla Lina ti non la Tuscolana la causa un incidente in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Ardeatina sino alla Tuscolana tutta la turbano della Roma lacuna bravi come ora da Portonaccio la tangenziale est nella zona della Stazione Termini ancora chiuso al Traffico via Marghera 3 a via Marsala & via Magenta la causa un intervento dei vigili del fuoco lavoro in via Appia Pignatelli e riduzione della sede strada all’altezza di Vicolo Sant’Urbano inevitabili le code invariata la situazione nell’estrema periferia Sud Dov’è la via Ardeatina è chiusa per via di Porta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati non molto ilregistrato al momento sulla ritirare cittadina sulla raccordo anulare permangono però chiude in carreggiata interna dalla Lina ti non la Tuscolana la causa un incidente in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Ardeatina sino alla Tuscolana tutta la turbano dellalacuna bravi come ora da Portonaccio la tangenziale est nella zona della Stazione Termini ancora chiuso alvia Marghera 3 a via Marsala & via Magenta la causa un intervento dei vigili del fuoco lavoro in via Appia Pignatelli e riduzione della sede strada all’altezza di Vicolo Sant’Urbano inevitabili le code invariata la situazione nell’estrema periferia Sud Dov’è la via Ardeatina è chiusa per via di Porta ...

