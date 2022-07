Tour de France 2022 | tutte le classifiche | Vingegaard al comando | Van Aert in verde | Pogacar miglior giovane

Pubblicità

arvidwen : RT @Eurosport_IT: Che tappa fantastica! Siamo senza parole ?????? Ecco l'arrivo di Vingegaard ???????? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #TDF | #T… - SpazioCiclismo : Show Jumbo-Visma, che decide di rischiare e viene ripagata! #TDF2022 - Eurosport_IT : Che tappa fantastica! Siamo senza parole ?????? Ecco l'arrivo di Vingegaard ???????? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 |… - paolomorelli371 : #raitour ma dove stava scritto che Pogacar avrebbe dovuto vincere il Tour de France anche quest'anno? Che è imbatt… - TicinoGazzetta : Tour de France, Jonas Vingegaard e la Jumbo ribaltano la corsa! Tadej Pogacar perde quasi tre minuti -

L'assedio al re si chiude in cima al Col du Granon, 2413 metri, il più alto arrivo in salita deldeda 25 anni. Qui, tra le nuvole della più dura tappa dell'edizione 109, dopo una giornata in cui la sua Jumbo - Visma prova in ogni modo di mettere in difficoltà Pogacar, persino in ...DIRETTADE2022: VINGEGAARD VINCE L'11TAPPA E VA IN MAGLIA GIALLA! Jonas Vingegaard ha vinto l' undicesima tappa Albertville - Col du Granon delde2022 ed è la nuova maglia gialla . ...CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA) 1 3 2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6 41:29:59 2 7 5 BARDET Romain Team DSM 2:16 3 1 2 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 24 2:22 4 4 - THOMAS Geraint INEOS Grenad ...Jonas Vingegaard, grazie all'attacco sferrato sull'ultima salita, ha vinto per distacco l'11/a tappa del 109/o Tour de France di ciclismo, da Albertville al Col du Granon Serre Chevalier, lunga 152 ...