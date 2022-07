Tour de France 2022, Tadej Pogacar in crisi per la prima volta in carriera! Cos’è successo sul Granon (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è sempre una prima volta. In ogni sport, in qualunque disciplina, il campione è stato costretto a soccombere, almeno parzialmente. Così è accaduto oggi, al termine dell’undicesima tappa del Tour de France 2022, a Tadej Pogacar: lo sloveno ha terminato la frazione in settima piazza a 2’51” dalla vetta, cedendo il simbolo del primato al vincitore Jonas Vingegaard. Non è ancora finita, anzi, sin da domani, sempre sulle Alpi, l’uomo della UAE Emirates proverà a ribaltare la situazione come ha annunciato nel post gara: “Io voglio prendermi la rivincita. Il Tour non è ancora finito! Domani? Domani attaccherò”. Oggi però abbiamo assistito ad uno scenario impossibile da prevedere. In questi anni Pogacar ha dominato in lungo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è sempre una. In ogni sport, in qualunque disciplina, il campione è stato costretto a soccombere, almeno parzialmente. Così è accaduto oggi, al termine dell’undicesima tappa delde, a: lo sloveno ha terminato la frazione in settima piazza a 2’51” dalla vetta, cedendo il simbolo delto al vincitore Jonas Vingegaard. Non è ancora finita, anzi, sin da domani, sempre sulle Alpi, l’uomo della UAE Emirates proverà a ribaltare la situazione come ha annunciato nel post gara: “Io voglio prendermi la rivincita. Ilnon è ancora finito! Domani? Domani attaccherò”. Oggi però abbiamo assistito ad uno scenario impossibile da prevedere. In questi anniha dominato in lungo ...

