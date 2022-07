Taxi | P Chigi blindata per protesta | petardi e fumogeni in via del Corso 2

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) - Intanto sale il livello di tensione: decine di bombe carte sono state esplose in via delsotto gli occhi degli agenti che, al momento, non sono intervenuti. I 5 tassisti che si sono incatenati di fronte a Palazzocontinuano intanto la loro: hanno dormito davanti alla sede del governo e "domani saremo ancora qui", assicurano ai cronisti.

E' in corso una protesta dei tassisti in Via del Corso con Palazzoe le vie di accesso limitrofe blindate dalla polizia. I tassisti chiedono ormai da giorni lo stralcio dell'art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore. Sono stati ...... da tempo la fazione più ostile all'inquilino di palazzo, che spinge per lo strappo. Anche ... che ieri ha proposto a sua volta una lista di priorità: l'esclusione deidal decreto Concorrenza ...Il centro di Roma completamente paralizzato, ostaggio dei tassisti scesi in piazza per manifestare. È in corso una protesta dei tassisti in Via del Corso con Palazzo Chigi e le vie ...I tassisti chiedono ormai da giorni lo stralcio dell'art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore. Esplosi petardi e accesi fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifes ...