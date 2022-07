Sotto il sole di Amalfi, la recensione: “Vedere” oltre le immagini e le apparenze (Di mercoledì 13 luglio 2022) La recensione di Sotto il sole di Amalfi: nel sequel di Sotto il sole di Riccione il protagonista è un ragazzo non vedente, e tutto il senso del film, per lui ma anche per gli altri personaggi, è proprio il Vedere, il non Vedere, il Vedere oltre le immagini, le apparenze, l'aspetto fisico, i social media. "L'estate è come una truffa che ti fa Vedere le cose più belle di come sono". C'è della verità nella frase che ascoltiamo nel nuovo film disponibile in streaming dal 13 luglio su Netflix. Nella recensione di Sotto il sole di Amalfi, che segue di due anni, un po' sequel un po' spin-off, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladiildi: nel sequel diildi Riccione il protagonista è un ragazzo non vedente, e tutto il senso del film, per lui ma anche per gli altri personaggi, è proprio il, il non, ille, le, l'aspetto fisico, i social media. "L'estate è come una truffa che ti fale cose più belle di come sono". C'è della verità nella frase che ascoltiamo nel nuovo film disponibile in streaming dal 13 luglio su Netflix. Nelladiildi, che segue di due anni, un po' sequel un po' spin-off, ...

