Siccità, in Italia utilizzato appena il 4% delle acque reflue. Con un riuso corretto si potrebbe soddisfare il 45% del fabbisogno nazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Depurare gli scarichi finiti in fognatura in modo da renderli compatibili con l'irrigazione dei campi o con scopi industriali. In qualche zona del Paese, soprattutto al Nord, già si fa da anni. Ma la situazione attuale di Siccità che mette in ginocchio molti agricoltori probabilmente darà una spinta al riutilizzo delle acque reflue trattate. Tanto più che nel 2020 l'Unione europea ha adottato un regolamento per il riutilizzo in agricoltura, stabilendo i livelli minimi di qualità da rispettare. Il regolamento dovrà essere applicato nei vari Stati membri a partire da giugno 2023, ma a meno di un anno dal via restano ancora diversi nodi da risolvere, come chi si sobbarcherà gli extra-costi per rendere l'acqua in uscita dai depuratori adatta a far crescere frutta e verdura.

