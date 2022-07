Sconcerti | “Dybala lento e senza ruolo Non trova squadra per un altro motivo”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Marioparla di Paulo, svincolato dalla Juventus ma non ha ancorato un accordo con unclub. L’Inter ha preferito puntare prima di tutto su Lukaku, poi se venderà Correa e Sanchez prenderà anche. Negli ultimi giorni si è parlato molto dial Napoli, ne ha parlato anche Spalletti durante l’incontro con i tifosi dicendo: “Lo faremo crescere” ed esaltando le caratteristiche dell’argentino.per il Napoli sarebbe un super colpo, che infiammerebbe la piazza dopo l’addio di Koulibaly che va al Chelsea., le parole diMa secondo Marionon si capisce perché il giocatore argentino fino ad ora non ha ...

Si sofferma sul tormentone -Marionel suo editoriale per il Corriere della Sera. Questi i passaggi principali Perché nessuna grande squadra europea ha finora cercato seriamenteDue risposte.... PauloSul Corriere della Sera, Marioscrive di Paulo. Si pone due interrogativi. Il primo è il motivo per cui la Juventus lo abbia scartato. Sembra un rifiuto dell'atleta, ...Nel suo intervento di ieri su TMW Radio, l'opinionista Mario Sconcerti ha parlato anche dell'attesa intorno al futuro di Paulo Dybala ...