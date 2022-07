(Di mercoledì 13 luglio 2022)questaall’interno di un B&B. L’ha riguardo una struttura ricettiva di sei piani e se la sono vista brutta lepresenti al suo interno che sono state prontamente. Leggi anche:bancarella libri usati a Piazzale Flaminio: denunciato pinein un B&B di via Marghera: i fatti L’si è sviluppato questa, quando poco dopo l’una, la Squadra Operativa ha inviato in via Marghera 13 diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno lambito un B&B ubicato in una palazzina di sei piani fuori terra. L’è partito dal quinto piano ma è stato prontamente estinto dal ...

Roma, spaventoso incendio nella notte in un B&B: evacuate 80 persone Roma. Spaventoso incendio questa notte all'interno di un B&B. L'incendio ha riguardo una struttura ricettiva di sei piani e se la sono vista brutta le persone presenti al suo interno che sono state pr ...Un'auto ed un Suv si sono scontrati la scorsa notte lungo la tangenziale est a Roma: due ragazze di 22 e 21 anni hanno perso la vita.