Roma, riapre in tempi record dal rogo la 'Bancarella del Professore': 'Libri arrivati da tutta Italia, grande solidarietà' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ora con 2 - 3.000 Libri donati da Nord a Sud ('Milano è stata con noi particolarmente generosa', sottolinea, commosso e felice, Maccaroni, raggiunto alla riapertura dell'attività da Tgcom24 ) si può ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ora con 2 - 3.000donati da Nord a Sud ('Milano è stata con noi particolarmente generosa', sottolinea, commosso e felice, Maccaroni, raggiunto alla riapertura dell'attività da Tgcom24 ) si può ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il gov… - raspa90 : RT @repubblica: Il professore mantiene la parola: dopo l'incendio riapre la sua bancarella di libri a piazzale Flaminio - angela_lore_ : La Locanda dei Girasoli di Roma è pronta a riaprire i battenti in una nuova sede #inclusione - disinformate_it : RT @repubblica: Il professore mantiene la parola: dopo l'incendio riapre la sua bancarella di libri a piazzale Flaminio - AngeloR54671811 : RT @lucianaromamor: La cultura risorge sempre'. Roma 9 luglio nella notte veniva distrutta da piromani la #bancarellafelprofessore @libr… -