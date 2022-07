Roma, CdS: “Zaniolo ancora fuori, ma occhio alla Juventus” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, CDS- Come scritto dal CdS la situazione Zaniolo è ancora del tutto aperta, ma anche nella giornata odierna ha detto no alla seduta. La situazione Zaniolo in casa Roma mette un freno al grande entusiasmo Romanista che ha fino ad ora accompagnato il club e i tifosi dopo la coppa conquistata. “Zaniolo vuole chiarezza, dopo aver saltato per una leggera lombalgia la prima amichevole stagionale contro i dilettanti del Trastevere ed essersi chiamato fuori nell’allenamento di ieri, questa mattina, nel primo test in Portogallo contro gli inglesi del Sunderland, dovrebbe partire dalla panchina. Ieri non si è allenato prima di partire per il Portogallo, creando un picciolo allarme, ma nel pomeriggio è ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), CDS- Come scritto dal CdS la situazionedel tutto aperta, ma anche nella giornata odierna ha detto noseduta. La situazionein casamette un freno al grande entusiasmonista che ha fino ad ora accompagnato il club e i tifosi dopo la coppa conquistata. “vuole chiarezza, dopo aver saltato per una leggera lombalgia la prima amichevole stagionale contro i dilettanti del Trastevere ed essersi chiamatonell’allenamento di ieri, questa mattina, nel primo test in Portogallo contro gli inglesi del Sunderland, dovrebbe partire dpanchina. Ieri non si è allenato prima di partire per il Portogallo, creando un picciolorme, ma nel pomeriggio è ...

