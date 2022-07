Riapre la “Bancarella del Professore” tre giorni dopo l’incendio che aveva distrutto tutti i libri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando un incendio – probabilmente doloso – aveva distrutto tutti i suoi libri, Alberto Maccaroni, titolare della “Bancarella del Professore” di Piazzale Flaminio a Roma aveva promesso: “Io vendo cultura e la cultura ha subito un’offesa. Ma questa è la Bancarella del Professore e tra tre giorni tornerà a esserlo, solo: più bella”. Era il 10 luglio, circa 5mila volumi andavano in cenere, un danno da circa 12mila euro. Oggi la sua attività è ripartita, grazie alla sua forza d’animo e al buon cuore di chi ha seguito la sua vicenda e ha deciso di dargli una mano regalandogli libri da vendere. “Io vendo cultura e la cultura ha subito un’offesa – diceva Maccaroni – e conosco tutti i lettori ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando un incendio – probabilmente doloso –i suoi, Alberto Maccaroni, titolare della “del” di Piazzale Flaminio a Romapromesso: “Io vendo cultura e la cultura ha subito un’offesa. Ma questa è ladele tra tretornerà a esserlo, solo: più bella”. Era il 10 luglio, circa 5mila volumi andavano in cenere, un danno da circa 12mila euro. Oggi la sua attività è ripartita, grazie alla sua forza d’animo e al buon cuore di chi ha seguito la sua vicenda e ha deciso di dargli una mano regalandoglida vendere. “Io vendo cultura e la cultura ha subito un’offesa – diceva Maccaroni – e conoscoi lettori ...

