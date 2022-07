Rally | Toyota e Rovanpera tentano l’allungo in Estonia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il FIA WorldChampionship torna in Europa ed inper una settima tappa della stagione da non perdere. Kalleè l’uomo da battere alla vigilia di un nuovo round su terra che potrebbe regalare un nuovo allungo al #69 di. Il finlandese appare al momento semplicemente imbattibile, il migliore in tutte le superfici. L’affermazione in Kenya è stato un esame superato da parte del pupillo della casa giapponese, una situazione quasi impensabile nella passata stagione. Il distacco sui rivali, all’inizio della seconda parte dell’anno, è notevole. Sono infatti 145 i punti del 21enne contro gli 80 di Thierry Neuville ed i 62 di Ott Tanak. Il padrone di casa è destinato a dare battaglia con la propria Hyundai, auto che si è dimostrata fragile nel corso del round africano che di fatto stato monopolizzato ...

ed inoltre è il rally di casa di Tanak, qui vincitore nel 2014, 2018 e 2020 (ma l'anno scorso trionfò, tanto per cambiare, Toyota con Kalle Rovanpera). "Il Rally Estonia è sempre un grande evento", ... Toyota GR Yaris Rally 1: come è fatta l'auto che sta dominando il Mondiale Rally Federico Benedusi | Dopo la lunghissima trasferta africana, che ha consacrato Kalle Rovanperä come dominatore anche nel Rally Safari, il WRC si sposta agli ...