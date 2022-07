Proteste dei taxi a Palazzo Chigi, in arrivo un compromesso nel Ddl concorrenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lancio di fumogeni e petardi, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lancio di fumogeni e petardi, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti,

Pubblicità

Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - fattoquotidiano : Extra-profitti: tutti li nominano, nessuno li trova. L’attendibilità del loro calcolo è un mistero. L’unica certezz… - SapereAude61 : RT @Piu_Europa: Le proteste dei tassisti sono paradigmatiche rispetto al governo Draghi. Serve più offerta di taxi, di NCC e di servizi te… - Piu_Europa : Le proteste dei tassisti sono paradigmatiche rispetto al governo Draghi. Serve più offerta di taxi, di NCC e di se… - adeoli1011 : RT @_ittos_: Sulla questione Sanchez-treni gratis, etc. - Lo sconto sarà per 3 mesi (poi si vedrà) - le proteste dei passeggeri non sono su… -