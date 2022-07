Pomicino | «Conte fa il tango della gelosia» E per i bookmaker il governo cade entro luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) «Oggi come la Prima Repubblica? Non offendete!». Risponde così Paolo Cirinoa chi paragona le fibrillazioni dell’attuale maggioranza con quello che acva nel pentapartito, negli anni ’80 del secolo scorso. «Nella Prima Repubblica se c’era qualche tensionemaggioranza non si riuniva il presidente del Consiglio con il presidenteRepubblica, ma si riunivano i segretari dei partiti e risolvevano la situazione», ha chiarito l’ex ministro Dc, dando un giudizio impietoso di ciò che acintorno al: «fa il. Siamo alle comiche finali» Ma «oggi non esistono più i partiti», ha chiosato, per il quale ...

fa il tango della gelosia, siamo alle comiche finali". È il commento dell'ex esponente di Dc Paolo Cirino Pomicino all'Adnkronos riguardo la decisione avanzata dal leader del M5S Giuseppe Conte riunitosi stamattina con il Consiglio nazionale del movimento di un non voto da parte del partito a sostegno