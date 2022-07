Pippo Franco, il figlio Gabriele rompe il silenzio sulle sue condizioni, le parole dell’uomo:” Non avete idea” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Allarme rientrata a casa di Pippo Franco: pare che le condizioni dell’attore e conduttore siano nettamente migliorate da quando, due giorni fa, è finito in ospedale al policlinico Gemelli per un attacco ischemico. Gabriele Franco parla del padre: “Non avete idea” A parlare, a distanza di molte ore dal ricovero, è Gabriele Franco -figlio del conduttore- che, tramite i social, non solo ha dato aggiornamenti sulle condizioni del padre, ma ha anche mandato una frecciatina non proprio sottile al mondo del giornalismo, che a suo parere non avrebbe gestito la narrazione della malattia di suo padre in maniera corretta. Le stories apparse sul profilo Instagram di Pippi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Allarme rientrata a casa di: pare che ledell’attore e conduttore siano nettamente migliorate da quando, due giorni fa, è finito in ospedale al policlinico Gemelli per un attacco ischemico.parla del padre: “Non” A parlare, a distanza di molte ore dal ricovero, èdel conduttore- che, tramite i social, non solo ha dato aggiornamentidel padre, ma ha anche mandato una frecciatina non proprio sottile al mondo del giornalismo, che a suo parere non avrebbe gestito la narrazione della malattia di suo padre in maniera corretta. Le stories apparse sul profilo Instagram di Pippi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - MGBasolu : RT @LucyaC87: Leggendo i tweet su Pippo Franco rabbrividisco... il valore della vita delle persone si è ridotto a si vax (mi dispiace) o no… - infoitsalute : Pippo Franco, chi è la moglie Piera? La rinascita dopo una grande delusione d'amore - jacopogiliberto : RT @matteozenatti: Ma davvero quelli di #nessunacorrelazione si stupiscono per le osservazioni sull'ictus di Pippo Franco, dopo che da mesi… - matteozenatti : Ma davvero quelli di #nessunacorrelazione si stupiscono per le osservazioni sull'ictus di Pippo Franco, dopo che da… -