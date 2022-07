(Di mercoledì 13 luglio 2022)- E' tempo di presentazioni in casacon il neoacquisto Mathiaschiamato a cimentarsi con il rito d'iniziazione ormai tipico della squadra azzurra. Neldi, il ...

Pubblicità

Matteleme : Quella zecca di merda di Olivera canta bella ciao. Dobbiamo insegnargli chi comanda veramente ??? - ColucciLc : RT @sportli26181512: #Olivera canta per il #Napoli: parte la festa nel ritiro a Dimaro: Il centrocampista uruguaiano si esibisce davanti ai… - sportli26181512 : #Olivera canta per il #Napoli: parte la festa nel ritiro a Dimaro: Il centrocampista uruguaiano si esibisce davanti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO ZOOM - Napoli a Dimaro: Olivera canta 'Bella Ciao' durante la cena di squadra - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO ZOOM - Napoli a Dimaro: Olivera canta 'Bella Ciao' durante la cena di squadra -

Corriere dello Sport

DIMARO - E' tempo di presentazioni in casa Napoli con il neoacquisto Mathiaschiamato a cimentarsi con il rito d'iniziazione ormai tipico della squadra azzurra. Nel ritiro di Dimaro, il centrocampista uruguaiano è salito in piedi sulla sedia, al termine della cena, e ...La voce di Daniela Darcourt ci fa vivere al meglio il sentimento di una persona cheil suo ...gli arrangiamenti di Carlos Garcia c'è Don Perignon e la speciale partecipazione di Herman. ... Olivera canta per il Napoli: parte la festa nel ritiro a Dimaro Il centrocampista uruguaiano si esibisce davanti ai suoi compagni nel consueto rito d'iniziazione: Petagna immortala il momento su Instagram ...