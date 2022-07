Non serve usare i numeri 3341051030 e 800137079 per cani abbandonati (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bisogna convincersi una buona volta che i numeri 3341051030 e 800137079 per cani abbandonati non siano efficaci. Anche quest’anno, infatti, circola la catena di cui vi parliamo da anni. Nel 2021, infatti, il nostro ultimo pezzo a tema, ma l’archivio di OptiMagazine è assolutamente pieno di articoli simili, a testimonianza del fatto che ogni anno, ad inizio luglio, qualcuno decide di alimentare il messaggio sfruttando il potenziale di WhatsApp e Facebook. A maggior ragione, considerando il fatto che la causa dei cani è sposata da un numero elevatissimo di persone in giro per il mondo. Alcune precisazioni sui numeri 3341051030 e 800137079 per cani abbandonati: utenze inattive Bisogna scindere il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bisogna convincersi una buona volta che ipernon siano efficaci. Anche quest’anno, infatti, circola la catena di cui vi parliamo da anni. Nel 2021, infatti, il nostro ultimo pezzo a tema, ma l’archivio di OptiMagazine è assolutamente pieno di articoli simili, a testimonianza del fatto che ogni anno, ad inizio luglio, qualcuno decide di alimentare il messaggio sfruttando il potenziale di WhatsApp e Facebook. A maggior ragione, considerando il fatto che la causa deiè sposata da un numero elevatissimo di persone in giro per il mondo. Alcune precisazioni suiper: utenze inattive Bisogna scindere il ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? CONNOR (GSK): LA VACCINAZIONE TRA GLI ADULTI È SCARSA MA ci serve che i cittadini si convincano che hanno bisogno… - borghi_claudio : Speriamo di non doverlo più vedere per nessuno, intanto però dimostrazione che votare serve. Grazie ai voti di… - bartolopietro1 : L'ho detto a @LaStampa ieri e l'ho ribadito anche all'@Adnkronos dopo l'ennesimo caso di sovraffollamento all'hotsp… - OrioliAlberto : RT @DogoAntonio: Per questo il vostro messia non è riuscito a portare a casa 7 degli 11 obbiettivi del pnrr? Siete talmente scemi che darvi… - Paesedellanima : RT @AnnaStramigioli: #inonda il PD va abbandonato al proprio destino. Deve nascere altro. @bersani se ne faccia una ragione. Non servono i… -