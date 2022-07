Naufragio della Costa Concordia: respinto il ricorso di Schettino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nessuno sconto, non c’è stata nemmeno alcuna revisione per il comandante Francesco Schettino. A scrivere la parola “fine”, almeno salvo colpi di scena, i giudici della Corte europea, attraverso un provvedimento firmato e notificato appena qualche giorno fa. Come rende noto “Il Mattino” è stato rigettato il ricorso difensivo di Schettino, per presunte violazioni dei diritti di difesa dell’imputato. Dunque è stata confermata la condanna firmata dalla quarta sezione penale della Cassazione, presieduta dal giudice Vincenzo Romis. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi Covid, come sta il noto attore italiano: positiva anche sua moglie La condanna dell’ex comandante Francesco Schettino a 16 anni di reclusione per il Naufragio ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nessuno sconto, non c’è stata nemmeno alcuna revisione per il comandante Francesco. A scrivere la parola “fine”, almeno salvo colpi di scena, i giudiciCorte europea, attraverso un provvedimento firmato e notificato appena qualche giorno fa. Come rende noto “Il Mattino” è stato rigettato ildifensivo di, per presunte violazioni dei diritti di difesa dell’imputato. Dunque è stata confermata la condanna firmata dalla quarta sezione penaleCassazione, presieduta dal giudice Vincenzo Romis. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi Covid, come sta il noto attore italiano: positiva anche sua moglie La condanna dell’ex comandante Francescoa 16 anni di reclusione per il...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In un naufragio al largo della Libia hanno perso la vita 22 migranti del Mali. Lo comunica l'Onu. Alla Nave Ocean V… - GrossetoNotizie : “Il Giglio. I 10 anni che sconvolsero l’isola”: al via la mostra sul naufragio della Concordia - deumanizzazione : RT @Giada7219: 'Per aver cara la vita, bisogna navigare, affrontare pericoli e la solitudine del mare, anche quello infinito del naufragio… - Zetaricordi : @TheMagicJackass No dai la spartana guerriera che si scioglie come una liceale di fronte al naufragio della storia… - unicoanello : Il mare in una tazzina di tè. Le nuovi immagini tratte dal set ci parlano di uno dei momenti più drammatici della s… -