Enrico | significato e origine del nome

Enrico deriva dal nome germanico Haimirick o Heimirich, composto dai termini haimi (o heim, "casa", "patria") e rich ("re", "potente", "dominante"), e può quindi essere interpretato come "potente in patria", "capo della casa". Il passaggio da Haimirick a Heinrich è dovuto all'influsso di altri nomi germanici, come ad esempio Haganrich (da hagan, "giardino", "recinto"). Il nome era molto popolare presso le case reali dell'Europa continentale, e subito dopo la conquista normanna lo divenne anche in Inghilterra; in Europa si diffuse soprattutto per il prestigio dei sovrani che lo hanno portato, oltre che per la presenza di diversi santi che lo hanno portato. Anche Shakespeare, Pirandello e Novalis, con le loro opere, hanno contribuito a dare ulteriore spinta al nome.

