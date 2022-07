Due ristoratori italiani morti in Germania: Gianni e Rosario avevano 53 anni. 'Forse omicidio - suicidio' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giallo in Germania dove due ristoratori italiani sono stati trovati morti nella cantina di un ristorante: accade a Stoccarda, come riporta la Stuttgarter Zeitung. I due sarebbero morti a causa di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giallo indove duesono stati trovatinella cantina di un ristorante: accade a Stoccarda, come riporta la Stuttgarter Zeitung. I due sarebberoa causa di ...

