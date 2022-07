Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - tiber_h : RT @NunziaNunzia5: @tempoweb @gparagone Ma che 'grazioso Draghi 'apre' a Conte...?????? L'importante è che Conte faccia quello che dice lui e… - Adnkronos : Il premier esclude un Draghi bis e avverte: “Non c'è esecutivo con me senza M5S'. - ledicoladelsud : Draghi apre a Conte: “Convergenze con M5S ma basta ultimatum” - telodogratis : Draghi apre a Conte: “Convergenze con M5S ma basta ultimatum” -

Così il segretario della Lega Matteo Salvini in piazza del Campidoglio a Roma, rispondendo a una domanda sulle parole di, che ha bacchettato chi "minaccia sfracelli a settembre". "Gli strappi ...... come denuncia. Serve molto realismo, pensando anche all'economia, alle persone più ... "Ogni volta che la vita sia Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio" ha detto papa Francesco ...La lotta dei tassisti italiani sembra non avere fine. Man mano che il disegno di legge Concorrenza avanza nel suo iter parlamentare la tensione sale ...(Adnkronos) – “Il governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Se riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non ...