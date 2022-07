Dopo la Maturità poca voglia di festeggiare | solo quattro su dieci sicuri di partire per il viaggio post diploma

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Meno del 40% deiti è sicuro diper ildi. Gli altri? Tra indecisi e certi di non, è soprattutto la penuria di motivazioni o di denaro a dettare la rinuncia. ...

Pubblicità

SulPanaro

Meno del 40% dei diplomati è sicuro di partire per il viaggio di. Gli altri Tra indecisi e certi di non partire, è soprattutto la penuria di motivazioni o di denaro a dettare la rinuncia. Tra chi parte, invece, tornano in auge mete estere e località di ...aver superato brillantemente la fase critica legata alla pre -, avvenuta con taglio cesareo alla 31esima settimana di gestazione, sono ora nella loro casa. La nascita ha rappresentato ... Dopo l'esame di maturità, il tatuaggio. E lo fa anche la mamma