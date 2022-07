Digitale terrestre, arriva l’annuncio che tutti aspettavano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il nostro percorso per il Digitale terrestre si è temporaneamente arrestato. Ma arrivano conferme ufficiali su quella che sarà la prossima grande data del cambiamento che stiamo aspettando Mentre molte emittenti locali cercano di far fronte ai problemi dovuti al refarming arrivano da fonti ufficiali conferme riguardo i prossimi passaggi cui i nostri impianti radiotelevisivi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il nostro percorso per ilsi è temporaneamente arrestato. Mano conferme ufficiali su quella che sarà la prossima grande data del cambiamento che stiamo aspettando Mentre molte emittenti locali cercano di far fronte ai problemi dovuti al refarmingno da fonti ufficiali conferme riguardo i prossimi passaggi cui i nostri impianti radiotelevisivi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

radiokemonia : Stai ascoltando: Kool & The Gang-Get Down On It (Single Version) La musica anni 80 solo su - SalottoSandrina : RT @tendenzetv: #TuttoAccadeASanSiro: perché stasera, a San Siro, si terrà il concerto di #AlessandraAmoroso. Dopo Laura Pausini è la secon… - radiokemonia : Stai ascoltando: Blondie-Rapture La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Sting-We'll Be Together La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Thompson Twins-Hold Me Now La musica anni 80 solo su -