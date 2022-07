Covid oggi Abruzzo, 3.110 contagi e 3 morti: bollettino 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.110 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Il totale dei dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 464.800. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 87enne e di una 85enne della provincia di Chieti, mentre un terzo caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3407. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 408.837 dimessi/guariti (+1.377 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 52556 (+1730 rispetto a ieri).Di questi, 252 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.110 i nuovidainsecondo ildi, 13. Si registrano inoltre altri 3. Il totale dei dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 464.800. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 87enne e di una 85enne della provincia di Chieti, mentre un terzo caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solodalla Asl) e sale a 3407. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 408.837 dimessi/guariti (+1.377 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 52556 (+1730 rispetto a ieri).Di questi, 252 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ...

