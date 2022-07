CorSport: Spalletti ha annunciato alla squadra l’addio di Koulibaly ieri in allenamento (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non deve essere stata una giornata semplice quella di Luciano Spalletti. ieri l’allenatore del Napoli ha dovuto fare i conti con la notizia dell’addio di Koulibaly, in partenza per il Chelsea. Il Corriere dello Sport racconta che il tecnico ha voluto dare lui la notizia allo spogliatoio del Napoli, prima che diventasse di dominio pubblico. Lo ha fatto poco prima dell’allenamento. Luciano Spalletti ha voluto dare la notizia alla squadra personalmente già ieri mattina, poco prima dell’inizio dell’allenamento e soprattutto dell’arrivo della tempesta: «Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via». La giornata del Napoli è cominciata così, con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non deve essere stata una giornata semplice quella di Lucianol’allenatore del Napoli ha dovuto fare i conti con la notizia deldi, in partenza per il Chelsea. Il Corriere dello Sport racconta che il tecnico ha voluto dare lui la notizia allo spogliatoio del Napoli, prima che diventasse di dominio pubblico. Lo ha fatto poco prima dell’. Lucianoha voluto dare la notiziapersonalmente giàmattina, poco prima dell’inizio dell’e soprattutto dell’arrivo della tempesta: «Ragazzi,è quasi andato via». La giornata del Napoli è cominciata così, con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con ...

Pubblicità

napolista : CorSport: #Spalletti ha annunciato alla squadra l’addio di #Koulibaly ieri in allenamento Il tecnico ha voluto dar… - salvione : Spalletti: 'Se Koulibaly lascia gli auguro il meglio. Dybala? Piace a tanti' - CorSport : #Spalletti: '#Koulibaly lo preferisco a chiunque. Se va via gli auguro il meglio' ?? - salvione : Napoli, Giuffredi: 'Politano non sente la fiducia di mister Spalletti' - salvione : Napoli, Spalletti: “Vogliamo tenere Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz” -