Calciomercato | offerta del Toro per Djuricic | l' ex Sassuolo si allontana dalla Salernitana

GiovaAlbanese : La offerta del #Bayern per #DeLigt è di 60 milioni più 10 di bonus (5+5). Per la #Juventus son pochi: atteso rilanc… - DiMarzio : #Calciomercato I Federico #Bernardeschi ha accettato l'offerta del @TorontoFC: chiusura a breve - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - Gab_torpei27 : @Napolinblack @capodadda @FeldiJr @robypava 1 dove leggi che è fatta, è normale che ci sia un titolo clickbait ma p… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, distanza tra domanda e offerta per De Ligt: pronto il rilancio del Bayern #Juventus #Juve #Allegr… -

... sia a causa delle difficoltà dei nerazzurri di piazzare due attaccanti in uscita per fare spazio alla Joya e in parte per la distanza tra le parti a livello di domanda e. LA JUVE NON SI ...Probabilmente, in questa fase storica, c'è una cosa che accomuna la Roma e l'Atalanta, cioè che davanti a unacongrua non esistono giocatori incedibili. Ecco, se per il club giallorosso (forse) l'unica eccezione potrebbe essere quella rappresentata da Lorenzo Pellegrini, quello nerazzurro ha fatto ... Sanchez, ecco la buonuscita offerta dall'Inter per l'addio La rivelazione dalla Francia che tiene ancora "in vita" il Milan su questa trattativa. C'è ancora speranza di poterlo acquistare.Calciomercato Torino Fc ultime notizie Calciomercato Torino Fc ultime notizie. Si registrano passi in avanti importanti per Giulio Maggiore, e si cerca anche l'accelerata decisiva per Armand Laurienté ...