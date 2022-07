Bosch - L'all-in sui chip: "Sono vitali per il nostro business" (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Bosch scommette con forza sulla microelettronica, con un nuovo incremento degli investimenti dedicati ai semiconduttori. Il gruppo tedesco, maggior fornitore al mondo di componentistica auto ma attivo in altri settori come gli elettrodomestici o l'automazione industriale, ha stanziato dieci miliardi di euro fino al 2030 per aumentare la sua capacità produttiva ed espandere le attività di ricerca e sviluppo in un campo considerato cruciale per il domani della multinazionale e per numerosi ambiti legati non solo alle quattro ruote. "La microelettronica è il futuro ed è vitale per il successo di tutte le nostre aree di business: è una chiave d'accesso alla mobilità di domani e all'internet of things", ha affermato l'amministratore delegato Stefan Hartung, durante il Bosch Tech Day 2022. Aumenta l'impegno. L'evento è stata l'occasione ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lascommette con forza sulla microelettronica, con un nuovo incremento degli investimenti dedicati ai semiconduttori. Il gruppo tedesco, maggior fornitore al mondo di componentistica auto ma attivo in altri settori come gli elettrodomestici o l'automazione industriale, ha stanziato dieci miliardi di euro fino al 2030 per aumentare la sua capacità produttiva ed espandere le attività di ricerca e sviluppo in un campo considerato cruciale per il domani della multinazionale e per numerosi ambiti legati non solo alle quattro ruote. "La microelettronica è il futuro ed è vitale per il successo di tutte le nostre aree di: è una chiave d'accesso alla mobilità di domani e all'internet of things", ha affermato l'amministratore delegato Stefan Hartung, durante ilTech Day 2022. Aumenta l'impegno. L'evento è stata l'occasione ...

