Bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio | la mamma | ‘Si è infettato in ospedale | aiutateci’

Era andato in ospedale, al San Marco di Catania, per quello che sembrava essere un disturbo intestinale come tanti. E invece, in poco tempo la situazione è precipitata e il piccolo Domenico, di appena 4 anni, è stato trasferito d'urgenza al Policlinico di Catania, poi all'ospedale pediatrico di Taormina. Dove ora, purtroppo, è ricoverato in condizioni gravissime. Il Bimbo è in fin di vita e la mamma è convinta che si sia trattato di un caso di malasanità. Domenico in fin di vita in ospedale per un batterio La mamma del piccolo, Ambra C., ha denunciato tutto all'Ansa e ha raccontato di volere giustizia. Lei è convinta che il piccolo Domenico sia rimasto 'coinvolto' in un caso di malasanità (per ora presunto).

