Bianca Belair: “Voglio affrontare Charlotte Flair in un Last Woman Standing match in Arabia” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bianca Belair ha iniziato la sua carriera in WWE partecipando al torneo Mae Young Classic prima di diventare una delle protagoniste di NXT. Alla fine è stata chiamata nel main roster e lì ha avuto le sue soddisfazioni. Bianca ha avuto una carriera di successo nella compagnia, vincendo la Royal Rumble e diventando poi Smackdown e Raw Women’s Champion. Ha sconfitto avversarie del calibro di Becky Lynch e Sasha Banks, ma non Charlotte Flair. Parlando al Mayman Show, l’EST della WWE ha chiarito di volere lottare in un Last Woman Standing match contro Charlotte in Arabia Saudita. Le sue parole “Ho disputato un incontro con Charlotte Flair, in realtà proprio ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha iniziato la sua carriera in WWE partecipando al torneo Mae Young Classic prima di diventare una delle protagoniste di NXT. Alla fine è stata chiamata nel main roster e lì ha avuto le sue soddisfazioni.ha avuto una carriera di successo nella compagnia, vincendo la Royal Rumble e diventando poi Smackdown e Raw Women’s Champion. Ha sconfitto avversarie del calibro di Becky Lynch e Sasha Banks, ma non. Parlando al Mayman Show, l’EST della WWE ha chiarito di volere lottare in uncontroinSaudita. Le sue parole “Ho disputato un incontro con, in realtà proprio ...

Pubblicità

SpazioWrestling : Bianca Belair: “Non vedo l’ora di tornare in Arabia Saudita” #WWE #BiancaBelair - theshieldofspo1 : Bianca Belair non vede l’ora di tornare in Arabia Saudita - TSOWrestling : Parole di circostanza o sincere? #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: 'Non vedo l'ora di tornare in Arabia Saudita' - - TSOWrestling : A #SummerSlam nuovo scontro tra Becky Lynch e Bianca Belair? #TSOW // #TSOS // #WWE -