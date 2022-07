Wta Budapest 2022 | Trevisan batte Szabanin in rimonta | è al secondo turno

(Di martedì 12 luglio 2022) MartinaNataliae vola aldel torneo Wta 250 di(terra). La diciottenne ungherese, all’esordio assoluto nel circuito maggiore), scende sul campo di casa determinata e si aggiudica il primo set, ma l’azzurra ribalta la situazione e si prende la vittoria con il punteggio di 2-6 6-2 6-0. Dopo un avvio contratto,libera il braccio e si prende i primi tre game delset, per poi dilagare. L’azzurra, reduce da un’amara parentesi sull’erba, ritrova così le belle sensazioni che l’hanno condotta in semifinale al Roland Garros.vola aldel torneo in terra ungherese, dove incontrerà l’ucraina Baindl ...

sportface2016 : #WtaBudapest 2022, Martina #Trevisan batte l'ungherese #Szabanin in rimonta e vola al secondo turno #tennis - TuttocalcioS : Martina c'è! Dopo un brutto primo set che è servito ad ingranare (perso 6-2), la nuova nr.1 d'Italia #Trevisan ???? l… - Benzky : RT @Trad3rn: WTA Budapest R1 | 12/7 ~ 12:30 [0.5%] | Jani +1.5 Set [v Cocciaretto] @ 1.76 [1.68] Pinnacle - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Tra poco su @SuperTennisTv vi racconto il match tra Martina Trevisan ???? e Natalia Szabanin ????, primo turno del WTA 250… - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: Tra poco su @SuperTennisTv vi racconto il match tra Martina Trevisan ???? e Natalia Szabanin ????, primo turno del WTA 250… -

