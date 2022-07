Webb funziona | l‘umanità ha messo gli occhiali per cercare risposte nel cosmo

Leggi su panorama

(Di martedì 12 luglio 2022) Anche se la prima immagine del nuovo telescopio intitolato a Jamesoggi potrebbe apparire poco significativa, almeno agli occhi dei profani, Bill Nelson, direttore della Nasa, direttamente dalla Casa Bianca ha dichiarato che è ancora più rivoluzionaria se considerata in un contesto storico: “Cento anni fa pensavamo che ci fosse solo una galassia” ha detto, “e ora il numero è illimitato”. Così dalla notte scorsa ora italiana, per l’osservazione dell'universo è cominciata una nuova era, con la possibilità di osservare ilpiù in profondità, come mai era stato possibile farlo prima. Il presidente Usa Joe Biden, il vicepresidente Kamala Harris e lo stesso Nelson, nella tarda serata italiana di ieri hanno presentato presso la Casa Bianca la prima immagine di altissima qualità scientifica catturata dal telescopio spaziale James ...