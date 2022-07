Valsusa | numerosi incendi nella notte 

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 12 luglio 2022) Roghi in bassala scorsa notte dove sono scoppiati una serie di. Un primo intervento si è reso necessario poco prima della mezzanotte ad Avigliana dove i volontari insieme alle squadre di Almese e Grugliasco hanno spento le fiamme di alcune masserizie in via Moncenisio.Le stesse squadre son poi entrate in azione in una vicina legnaia. Un terzoo è divampato a Sant’Ambrogio in un magazzino/deposito: il rogo, di grandi dimensioni, ha coinvolto anche un furgone. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. L'articolo proviene da Nuova Società.