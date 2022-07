Ustionato per salvare la madre da un incendio sul bus: la storia del profugo ucraino Vadim, dimesso dall’ospedale di Roma – Video (Di martedì 12 luglio 2022) Il giovane profugo ucraino Vadim, di 17 anni, era stato ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio di Roma dopo essere rimasto gravemente ferito nel disperato tentativo di salvare la mamma. Il ragazzo stava cercando di fuggire dall’Ucraina insieme alla madre, a bordo di un bus andato a fuoco. La donna è morta, lui ha riportato ustioni gravissime sul 50% del corpo. “Ora voglio tornare in Ucraina per terminare gli studi e pensare al mio futuro. Ringrazio tutti i medici che mi hanno trattato com un figlio” ha dichiarato Vadim. L’assessore D’Amato, che non ha trattenuto la commozione, ha dichiarato: “Potrebbe essere il figlio di ognuno di noi. E’ stato un piccolo miracolo e vederlo sorridere oggi è una grande gioia”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il giovane, di 17 anni, era stato ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio didopo essere rimasto gravemente ferito nel disperato tentativo dila mamma. Il ragazzo stava cercando di fuggire dall’Ucraina insieme alla, a bordo di un bus andato a fuoco. La donna è morta, lui ha riportato ustioni gravissime sul 50% del corpo. “Ora voglio tornare in Ucraina per terminare gli studi e pensare al mio futuro. Ringrazio tutti i medici che mi hanno trattato com un figlio” ha dichiarato. L’assessore D’Amato, che non ha trattenuto la commozione, ha dichiarato: “Potrebbe essere il figlio di ognuno di noi. E’ stato un piccolo miracolo e vederlo sorridere oggi è una grande gioia”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

