Ucraina, morti e feriti in bombardamento a Nova Kakhovka (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Le autorità della città Ucraina di Nueva Kajovka hanno confermato che decine di persone sono rimaste ferite in un bombardamento che ha colpito un deposito di munizioni. Le vittime sono state ricoverate all’ospedale cittadino e all’ospedale militare. Ci sono stati anche dei decessi, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Tass dal capo dell’amministrazione militare del distretto di Kajovka nella regione di Kherson, Vladimir Leontiev, pur senza precisare quanti. “Purtroppo ci sono vittime, un gran numero di feriti, decine di persone sono rimaste senza casa”, ha sottolineato, aggiungendo che la città è stata danneggiata che da oggi si inizieranno a valutare i danni. Si aggrava intanto il bilancio del bombardamento di Chasiv Yar: almeno 33 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite dopo che ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Le autorità della cittàdi Nueva Kajovka hanno confermato che decine di persone sono rimaste ferite in unche ha colpito un deposito di munizioni. Le vittime sono state ricoverate all’ospedale cittadino e all’ospedale militare. Ci sono stati anche dei decessi, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Tass dal capo dell’amministrazione militare del distretto di Kajovka nella regione di Kherson, Vladimir Leontiev, pur senza precisare quanti. “Purtroppo ci sono vittime, un gran numero di, decine di persone sono rimaste senza casa”, ha sottolineato, aggiungendo che la città è stata danneggiata che da oggi si inizieranno a valutare i danni. Si aggrava intanto il bilancio deldi Chasiv Yar: almeno 33 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite dopo che ...

