Totti-Blasi, la nota di Ilary: “E’ finita”. L’ex capitano: “Separazione inevitabile” (Di martedì 12 luglio 2022) "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato". Comincia così la nota di Ilary Blasi con la quale annuncia la Separazione da Francesco Totti. "Il percorso della Separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia - continua - Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Così Ilary Blasi annuncia la Separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente rilanciata da tutti i siti d'informazione. L`indiscrezione lanciata da Dagospia trova conferme: nel tardo pomeriggio, Francesco Totti e Ilary Blasi, una ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 luglio 2022) "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato". Comincia così ladicon la quale annuncia lada Francesco. "Il percorso dellarimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia - continua - Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Cosìannuncia lada Francesco, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente rilanciata da tutti i siti d'informazione. L`indiscrezione lanciata da Dagospia trova conferme: nel tardo pomeriggio, Francesco, una ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - ParliamoDiNews : Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio #perché #francesco #totti #ilary… - diogatto2 : RT @Droghiere: ???? FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI SI SONO SEPARATI! Ufficiale… non penso crederò più nell’amore -