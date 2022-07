Tassisti tornano in piazza contro l' articolo 10 dopo inchiesta sugli Uber - files

Pubblicità

infoitinterno : I tassisti tornano sul piede di guerra: 2 giorni di sciopero -

Open

- La categoria è in agitazione già da alcune settimane contro la norma inserita dal governo nel Ddl concorrenza perché ritenuta a vantaggio dell'azienda privata di San Francisco. Forti disagi a Napoli,...La categoria deiè in agitazione già da alcune settimane. Nei giorni scorsi una delegazione era stata ascoltata dal sindaco, Gaetano Manfredi, che aveva anche avuto un colloquio telefonico ... Uber files, tassisti si incatenano fuori da palazzo Chigi. Riparte la protesta: verso nuovo sciopero nazionale – Il video La categoria è in agitazione già da alcune settimane contro la norma inserita dal governo nel Ddl concorrenza perché ritenuta a vantaggio dell'azienda privata di San Francisco. Forti disagi a Napoli, ...Piazza Plebiscito occupata da 500 taxi. A Napoli tornano a protestare i tassisti, in agitazione già da alcune settimane. E, per sopperire ai pesanti disagi, Anm ha ...