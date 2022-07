Scontri pre venezia-Bologna | emessi 39 Daspo | i dettagli

(Di martedì 12 luglio 2022) Il questore diha emesso 39 provvedimenti amministrativi con i quali viene inibito l’accesso agli impianti in occasione di eventi...

Pubblicità

Il Manifesto

Ora che il traffico automobilistico è tornato ai livelli- Covid, Palazzo Marino vara il nuovo ...a sanzionare e disincentivare trasgressioni al codice della strada che più sono causa di...Glicon la stampa. Guardiamo Italia 1982 per scoprire la sofferenza e la tenacia che hanno ... che seguì la squadra durante il ritiro- Mundial. Immagini e foto che restituiscono un ... Divieti, scontri e complotti: campagna elettorale incandescente in Senegal Divieti, scontri e complotti: campagna elettorale incandescente in Senegal L'1-2 luglio 2022 a Nukus, capitale del Karakalpakstan, regione dell’Uzbekistan, è stato fatto un tentativo di minare l'ordine costituzionale, l'integrità ...Occhio ai semafori, sempre più sorvegliati. Ora che il traffico automobilistico è tornato ai livelli pre-Covid, Palazzo Marino vara il nuovo piano incroci sicuri, dopo i ...