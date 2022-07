Scomparso a Campitello Matese, trovato morto il 62enne di Torrecuso (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato trovato senza vita sulle montagne di Campitello Matese, Raffaele Botticella, il 62enne di Torrecuso (Benevento) svanito nel nulla sabato scorso dopo aver parcheggiato la sua auto vicino alla baita La Gallinola, località tra i comuni di San Polo e San Massimo che si trova a circa 1.600 metri di altezza. In questi giorni alla ricerche dell’uomo hanno partecipano decine di persone, coordinate dalla prefettura di Campobasso, tra vigili del fuoco, carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione civile e volontari del Soccorso Alpino. Sono stati utilizzati anche elicotteri e droni per perlustrare la zona dall’alto. L’uomo, che si recava spesso sulle montagne di Campitello, si è cambiato in auto prima di incamminarsi nel bosco. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statosenza vita sulle montagne di, Raffaele Botticella, ildi(Benevento) svanito nel nulla sabato scorso dopo aver parcheggiato la sua auto vicino alla baita La Gallinola, località tra i comuni di San Polo e San Massimo che si trova a circa 1.600 metri di altezza. In questi giorni alla ricerche dell’uomo hanno partecipano decine di persone, coordinate dalla prefettura di Campobasso, tra vigili del fuoco, carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione civile e volontari del Soccorso Alpino. Sono stati utilizzati anche elicotteri e droni per perlustrare la zona dall’alto. L’uomo, che si recava spesso sulle montagne di, si è cambiato in auto prima di incamminarsi nel bosco. L'articolo proviene da ...

