Sciopero camionisti luglio 2022: Tir fermi dal 18 luglio per cinque giorni, le richieste al Governo (Di martedì 12 luglio 2022) Non arretrano di un millimetro le Associazioni dell'Autotrasporto in merito al fermo nazionale del settore in programma esattamente fra poco meno di una settimana. Dal 18 luglio infatti, come anticipato dal Corriere della Città in anteprima lo scorso 4 luglio, i tir, in assenza di alcune misure specifiche richieste al Governo, spegneranno i motori. Cosa chiedono i camionisti al Governo La protesta ha un unico obiettivo: chiedere all'Esecutivo provvedimenti urgenti per contrastare il caro carburanti che, nonostante il taglio delle accise, vede i prezzi di benzina e diesel attestarsi sempre attorno ai due euro/litro. Peraltro, come scritto più volte, alcune Associazioni di settore si sono schierate largamente contro questo provvedimento che non è stato ...

