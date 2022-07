Ora il Pd si prepara alla crisi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 luglio 2022) Contrordine compagni, al Nazareno è arrivato forte e chiaro il messaggio di Mattarella: se il M5s si sfila non si va dritti alle elezioni. Eppure, nonostante i proclami di guerra di Enrico Letta e compagni, non si può certo dire che al Nazareno si siano stracciati le vesti di fronte all’altolà del presidente della Repubblica. Anzi. Anche perché a casa dem monta la preoccupazione per la cattiva salute dei grillini: “Se andassimo a votare così, a bocce ferme, il centrodestra, anche se diviso, ci batterebbegrande”. Dunque è tutto da rifare. Perciò al Pd sono tornati in auge i tentativi di riforma elettorale. Non che il gruppo dirigente speri di approdare a qualcosa, convincendo FI e Lega a intraprendere il cammino della proporzionale (con premiocoalizione). Ma se si insiste sulla legge elettorale si ha modo di prolungare la legislatura. Fino ...