La7, Cairo ad Affari: 'Rete4? Dalle 20,30 alle 22,30 avanti noi. Giletti - Floris vincono sempre. E Propaganda Live...' (Di martedì 12 luglio 2022) ... Fuori dal Coro, Controcorrente, Dritto e Rovescio, Quarto Grado / Le storie da una parte, Non è l'Arena, Di Martedì, Atlantide, Piazza Pulita, In Onda prima serata, Speciali Tg La7 dall'altra)... '... Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 luglio 2022) ... Fuori dal Coro, Controcorrente, Dritto e Rovescio, Quarto Grado / Le storie da una parte, Non è l'Arena, Di Martedì, Atlantide, Piazza Pulita, In Onda prima serata, Speciali Tg La7 dall'altra)... '...

Pubblicità

infoitcultura : La7, non solo Gruber e Mentana, chi assume Urbano Cairo: il colpaccio - MinnucciGiorgio : Penso a una crisi di governo e mi viene tristezza… poi rifletto sul lungimirante ?? investimento su Conte di Cairo,… - francescoge07 : La7, Cairo vuole gli sia pagato un canone 'per il servizio reso al Paese' - blue02410047 : RT @VigilanzaT: Alla presentazione dei palinsesti 2022-2023, Urbano Cairo dichiara che La7 avrebbe diritto a un canone 'per il servizio res… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Cairo sui palinsesti di La7: «Nei talk è giusto dare voce a tutti. Il pubblico è intelligente». Solo io invece ho la sen… -