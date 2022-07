Juventus, Allegri: “Se De Ligt parte, lo sostituiremo bene” (Di martedì 12 luglio 2022) Juventus Allegri- La Juventus continua il suo lavoro, oggi rifinitura alla Continassa per iniziare ad avere minuti nelle gambe. È stata la giornata della presentazione di Pogba, che ha mostrato tutta la sua fame di vittoria. Foto presa dalla pagina Facebook @JuventusfcitaPrima della partenza per la tourneé americana, ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ha parlato dei vari argomenti legati al campo e al mercato trasferimenti. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister juventino: “L’anno scorso la Juve non ha vinto neanche un trofeo. Ora, però, gli innesti di Pogba e Di Maria, il giovane Gatti, il recupero di Chiesa e McKennie… Sarà una Juve più competitiva. Faremo di tutto per portare a casa il campionato ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro, oggi rifinitura alla Continassa per iniziare ad avere minuti nelle gambe. È stata la giornata della presentazione di Pogba, che ha mostrato tutta la sua fame di vittoria. Foto presa dalla pagina Facebook @fcitaPrima dellanza per la tourneé americana, ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto l’allenatore della, Massimiliano. Ha parlato dei vari argomenti legati al campo e al mercato trasferimenti. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister juventino: “L’anno scorso la Juve non ha vinto neanche un trofeo. Ora, però, gli innesti di Pogba e Di Maria, il giovane Gatti, il recupero di Chiesa e McKennie… Sarà una Juve più competitiva. Faremo di tutto per portare a casa il campionato ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: '#Chiesa tornerà a metà settembre, ma al 100% lo avremo da gennaio in poi'+++ #SerieA - romeoagresti : #Juventus, #Allegri è arrivato al J Medical // Allegri has arrived at J Medical ???? @Goalitalia - GiovaAlbanese : Visite terminate per #Allegri, ora in direzione Continassa. #Juventus - Eurosport_IT : Cuore bianconero ???? Leggi le dichiarazioni di Paul Pogba: - ZonaBianconeri : RT @__p0ch0__: Max togli il forse da Mckennie, Deve rimanere alla Juventus Weston. Per De Ligt Ciao Ciao. #Mckennie #Juve #DeLigt #Allegri -